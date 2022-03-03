В Харькове провели еще одну эвакуацию детей: щемящие фото

В Харькове, который цинично обстреливают оккупанты, провели еще одну эвакуацию детей. Речь идет о более чем 30 детях.

На железнодорожный вокзал в Харькове привезли детей, которые находились в Харьковском профессиональном лицее строительства и социальной реабилитации. Все происходило под сопровождением полицейских.

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Эвакуация детей в Харькове

К эвакуации были привлечены бойцы полка полиции особого назначения для обеспечения охраны детей при перемещении детей. Следует заметить, что полиция Харькова будет продолжать помогать всем, кто в этом нуждается.

С телефонами дежурной части Главного управления национальной полиции в Харьковской области, за которыми можно обратиться за помощью, можно ознакомиться ниже:

+38(066) 458 46 16

+38(066) 768 05 06

+38(067) 924 76 20

В Харькове снова провели эвакуацию детей / Фото Нацполиция

В Харькове снова провели эвакуацию детей / Фото Нацполиция