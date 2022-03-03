Про це у своєму твітері повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Відповідний допис він опублікував о 16:48.

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Перемовини вже стартували

Зазначимо, що місце проведення переговорів – невідоме. Раніше у мережі поширювали інформацію про Біловезьку пущу на території Польщі. Але нардеп Давид Арахамія це спростував.

Довідка. Україну на перемовинах представляють Давид Арахамія, радник глави ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков й заступник глави МЗС Микола Точицький.

Про що говоритимуть:

негайне припинення вогню;

перемир'я;

гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

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Що відомо про попередню зустріч делегацій

Представники України та Росії зустрічалися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього вони відправилися до столиць для консультацій. Тоді ж Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.

Напередодні зустрічі з російською делегацію Арахамія наголошував, що говорити з Росією потрібно. Мовляв, це дозволить принаймні почути пропозиції держави-агресорки.

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