Відповідну інформацію глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія оприлюднив о 13:43 3 березня за Києвом. Політик показав, що вони на шляху до перемовин.

Зауважте Українська делегація вилітає на переговори з Росією

Переговори Україна Росія стартують орієнтовно о 15:43

За дві години стартуємо. Програма мінімум – гуманітарні коридори,

– написав Давид Арахамія.

Політик додав, що далі за обставинами.



Як може діяти рух опору/ Інфографіка 24 каналу



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