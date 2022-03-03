Соответствующую информацию глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия обнародовал в 13.43 3 марта по Киеву. Политик показал, что они на пути к переговорам.

Заметьте Украинская делегация вылетает на переговоры с Россией

Переговоры Украина-Россия стартуют ориентировочно в 15:43

Через два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры,

– написал Давид Арахамия.

Политик добавил, что дальше по обстоятельствам.

Как может действовать движение сопротивления/ Инфографика 24 канала

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