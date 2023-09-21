Били через каждые 5 – 10 минут, – жители Херсона про тяжелую ночь и 52 "прихода"
Источник:"Радио Свобода"
В ночь на 21 сентября российские захватчики цинично били по Херсону. Местные жители зафиксировали 52 "прихода".
Российские террористы били по городу каждые 5 – 10 минут. Об этом журналистам рассказали местные жители Херсона.
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Жители Херсона рассказали о тяжелой ночи
Военные России ночью били по жилому району города. В результате этого были повреждены дома, транспорт и линии электропередач.
Сейчас известно о трех погибших и пятерых раненых гражданских. Продолжается разбор завалов.
Местные жители рассказали, что террористы начали бить по Херсону в 3 часа ночи. Они били по городу каждые 5 – 10 минут.
Было 52 "прихода",
– отметила одна из местных жительниц.
Что говорят жители Херсона о прилетах ночью: смотрите видео
Россия цинично обстреливает Херсонщину
- В МВД сообщили, что в Херсоне враг среди ночи начал наносить удары по жилым кварталам с разного вооружения.
- В результате прилетов в городе возникло 7 пожаров. Горели жилые и многоквартирные дома, авто и торговый ряд на одном из рынков города.
- Несмотря на продолжающиеся обстрелы, пожарные продолжали до самого утра тушить пожары.
- По данным полиции, 3 человека погибли, еще 5 ранены.
- Этой же ночью оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Кизомыс. Загорелись жилые и хозяйственные постройки.
- Кроме этого, стало известно, что в результате вражеской атаки (приблизительно в 4 утра) в Корабельном районе Херсона погибла женщина. 81-летняя погибшая во время обстрела находилась в своей квартире и получила травмы несовместимые с жизнью.
Последствия обстрела Херсонщины / фото полиции, прокуратуры