Били через каждые 5 – 10 минут, – жители Херсона про тяжелую ночь и 52 "прихода"

В ночь на 21 сентября российские захватчики цинично били по Херсону. Местные жители зафиксировали 52 "прихода".

Российские террористы били по городу каждые 5 – 10 минут. Об этом журналистам рассказали местные жители Херсона.

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Жители Херсона рассказали о тяжелой ночи

Военные России ночью били по жилому району города. В результате этого были повреждены дома, транспорт и линии электропередач.

Сейчас известно о трех погибших и пятерых раненых гражданских. Продолжается разбор завалов.

Местные жители рассказали, что террористы начали бить по Херсону в 3 часа ночи. Они били по городу каждые 5 – 10 минут.

Было 52 "прихода",

– отметила одна из местных жительниц.

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Россия цинично обстреливает Херсонщину

В МВД сообщили, что в Херсоне враг среди ночи начал наносить удары по жилым кварталам с разного вооружения.

В результате прилетов в городе возникло 7 пожаров. Горели жилые и многоквартирные дома, авто и торговый ряд на одном из рынков города.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы, пожарные продолжали до самого утра тушить пожары.

По данным полиции, 3 человека погибли, еще 5 ранены.

Этой же ночью оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Кизомыс. Загорелись жилые и хозяйственные постройки.

Кроме этого, стало известно, что в результате вражеской атаки (приблизительно в 4 утра) в Корабельном районе Херсона погибла женщина. 81-летняя погибшая во время обстрела находилась в своей квартире и получила травмы несовместимые с жизнью.

Последствия обстрела Херсонщины / фото полиции, прокуратуры

За прошедшие сутки 36 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской общины и использовали 189 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Молодежном, Надднепрянском, Зеленовке, Камышанах и Приднепровском.