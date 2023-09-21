Били через кожні 5 – 10 хвилин, – жителі Херсона про важку ніч та 52 "прильоти"

У ніч проти 21 вересня російські загарбники цинічно били по Херсону. Місцеві жителі зафіксували 52 "прильоти".

Російські терористи били по місту кожні 5 – 10 хвилин. Про це журналістам розповіли місцеві мешканці Херсона.

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Жителі Херсона розповіли про важку ніч

Військові Росії вночі били по житловому району міста. Внаслідок цього було пошкоджено будинки, транспорт та лінії електропередач.

Наразі відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених цивільних. Триває розбір завалів.

Місцеві жителі розповіли, що терористи почали бити по Херсону о 3 годині ночі. Вони гатили по місту кожні 5 – 10 хвилин.

Було 52 "прильоти",

– зазначила одна із місцевих жительок.

Що кажуть жителі Херсона про прильоти вночі: дивіться відео

Росія цинічно обстрілює Херсонщину

У МВС повідомили, що у Херсоні ворог серед ночі почав завдавати удари по житлових кварталах з різного озброєння.

Унаслідок прильотів у місті виникло 7 пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста.

Попри триваючі обстріли вогнеборці продовжували до самого ранку гасити пожежі.

За даними поліції, 3 людей загинуло, ще 5 поранено.

Цієї ж ночі окупанти обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис. Загорілися житлові та господарчі споруди.

Окрім цього, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки (приблизно о 4-й) у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям.

Наслідки обстрілу Херсонщини / фото поліції, прокуратури

За минулу добу 36 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської громади та використали для цього 189 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці, Молодіжному, Наддніпрянському, Зеленівці, Комишанах та Придніпровському.