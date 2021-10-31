В Херсоне мужчина взял в заложники продавщицу и угрожал ее убить: видео нападения
Источник:Нацполиция Украины
Утром 30 октября в Херсоне мужчина напал на продавщицу магазина из микрорайона "Таврический". Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранителям пришлось вести переговоры с мужчиной.
Нападавший держал нож у горла жертвы и угрожал ее убить. Полицейские разоружили и задержали злоумышленника.
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Как произошло нападение
Примерно в 5:50 утра работница кафе с помощью "тревожной кнопки" вызвала наряд полиции охраны. Все из-за того, что в помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, начал у женщины требовать возврата будто бы не возвращенных денег.
Когда на место вызова подъехал наряд правоохранителей, мужчина забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже. Он подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к ее горлу нож.
Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские мгновенно его разоружили и задержали.
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Что известно о нападающем
Правонарушителем оказался 30-летний безработный наркозависимый житель.Обратите внимание! К счастью, пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранений.
Сейчас задержанному объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных по статьям:
- 296 хулиганство,
- 147 о захвате заложников.
Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному может грозить 15 лет заключения.