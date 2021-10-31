У Херсоні чоловік узяв у заручники продавчиню та погрожував її вбити: відео нападу

Зранку 30 жовтня на Херсонщині чоловік напав на продавчиню магазину з мікрорайону "Таврійський". Аби знешкодити зловмисника, правоохоронцям довелося вести перемовини з чоловіком.

Нападник тримав ніж біля горла жертви та погрожував її вбити. Поліцейські роззброїли та затримали зловмисника.

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Як стався напад

Приблизно о 5:50 ранку працівниця кафе за допомогою "тривожної кнопки" викликала наряд поліції охорони. Все через те, що у приміщення зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи ножем, почав у жінки вимагати повернення ніби-то не повернутих грошей.

Коли на місце виклику під'їхав наряд правоохоронців, чоловік забіг у приміщення магазину, що розташований поверхом нижче. Він підбіг до каси, схопив продавця та приставив до її горла ніж.

Під час перемовин злочинцю дали змогу разом із заручницею вийти назовні, де поліцейські миттєво його роззброїли та затримали.

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Що відомо про нападника

Правопорушником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевій мешканець.

На щастя, потерпілі жінки, віком 26 та 39 років, не отримали поранень.

Наразі затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених за статтями:

296 про хуліганство,

147 про захоплення заручників.

Зараз зловмисник перебуває у СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Затриманому може загрожувати 15 років ув'язнення.



Зловмисник, який напав на жінку / Фото Нацполіції