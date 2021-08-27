На Херсонщине пара занялась сексом на пляже на глазах у детей – видео 18+

На курорте Железный Порт заметили полностью обнаженную пару, которая занималась сексом на пляже. Молодые люди решили сделать это публично просто среди бела дня.

Секс пары на пляже видели случайные очевидцы. Они сняли любовников на видео и выложили соответствующие кадры в сеть.

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Дети бегали рядом

Публичных любовников сняли на одном из пляжей крупнейшего курорта Херсонщины – Железный Порт. Пара лежала на пляже обнаженной и, не стесняясь посторонних, занималась любовью. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что рядом было людно. Случайными свидетелями секса стали и дети.

В телеграм-канале отмечают, что эта парочка с Днепра.

Секс пары на пляже в Железном Порту: видео 18+

Публичный секс: последние случаи