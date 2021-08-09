Когда подошли правоохранители, женщина сразу начала просить прощения. А вот ее партнер просто остался лежать на траве.

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"Извините, он пьян"

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что на скамейке рядом с любовниками стояла бутылка водки. Впоследствии женщина подтвердила, что ее муж пьян. Ей в этот момент казалось, что именно так звучит хорошее оправдание такому поведению.

Сотрудники Муниципальной охраны пояснили, что это место не слишком подходит для такого проявления своих чувств. Также сказали, чтобы пара забрала свой алкоголь. За все это время мужчина смог лишь подтянуть штаны и перевернуться на бок.

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Другой публичный секс

3 февраля сообщили, что в Ивано-Франковске на смотровой площадке ратуши в центре города произошло похожее событие. Там двое молодых людей занялись сексом средь бела дня. Прохожие снизу записали все на видео, поэтому эта история получила огласку в сети.

На это почти сразу отреагировал мэр города Руслан Марцинкив. Он предложил ввести отдельную платную услугу для занятий любовью с прекрасным видом на город.