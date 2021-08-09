Коли підійшли правоохоронці, жінка одразу почала просити вибачення. А ось її партнер просто залишився лежати на траві.

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"Вибачте, він п'яний"

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, що на лавці поряд із коханцями стояла пляшка горілки. Згодом жінка підтвердила, що її чоловік п'яний. Їй у цей момент здавалося, що саме так звучить хороше виправдання такій поведінці.

Співробітники муніципальної охорони пояснили, що це місце не надто підходить для такого прояву своїх почуттів. Також сказали, щоб пара забрала свій алкоголь. За весь цей час чоловік зміг лише підтягнути штани та перевернуся на бік.

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Інший публічний секс

3 лютого повідомили, що в Івано-Франківську на оглядовому майданчику ратуші в центрі міста сталась схожа подія. Там двоє молодих людей зайнялися сексом посеред білого дня. Перехожі знизу записали все на відео, тому ця історія набула розголосу в мережі.

На це майже одразу відреагував мер міста Руслан Марцінків. Він запропонував ввести окрему платну послугу для занять коханням із чудовим краєвидом на місто.

