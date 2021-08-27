На Херсонщині пара зайнялася сексом на пляжі на очах у дітей – відео 18+

На курорті Залізний Порт помітили повністю оголену пару, яка займалася сексом на пляжі. Молоді люди вирішили зробити це публічно просто серед білого дня.

Секс пари на пляжі бачили випадкові очевидці. Вони зняли коханців на відео і виклали відповідні кадри у мережу.

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Діти бігали поруч

Публічних коханців зняли на одному з пляжів найбільшого курорту Херсонщині – Залізний Порт. Пара лежала на пляжі оголеними і, не соромлячись сторонніх, кохалася. На відео, яке зняли очевидці, видно, що поруч було людно. Випадковими свідками сексу стали і діти.

У телеграм-каналі зазначають, що ця парочка із Дніпра.

Секс пари на пляжі у Залізному Порту: відео 18+

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