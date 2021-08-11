Праздновал 30-летие: мужчина устроил стрельбу по людям в Хмельницком
11 августа 2021 , 22:50Читати новину українською
Источник:Хмельницкий горрайонный суд
В Хмельницком суд наказал мужчину, который решил "развлечься" в свой день рождения и устроил стрельбу по прохожим. Он проведет следующие 4 года в тюрьме.
Для мужчины это заключение не первое. За свою жизнь он уже отсидел суммарно 11 лет.
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Что известно о стрельбе в Хмельницком
Мужчина ночью решил прогуляться по городу. Когда увидел прохожих – дважды выстрелил в них из револьвера. Когда те остановились, мужчина подбежал к ним и выстрелил еще несколько раз. Один из прохожих получил ранение руки и ноги. Стрелял мужчина без причины.
За хулиганство мужчину посадили на 4 года. Соответствующее решение принял Хмельницкий горрайонный суд.Обратите внимание! Это уже четвертая судимость мужчины. Предыдущие три срока хулиган получил за угон автомобиля, покушение, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и продажу краденого имущества.
Последние случаи стрельбы в Украине
- В Днепре 5 августа 2021 года 18-летний парень из любопытства стрелял с балкона из стартового пистолета. Оружие у юноши изъяла полиция.
- В оккупированном Крыму 6 августа пенсионер из пневматической винтовки стрелял по прохожим с балкона. К счастью, никто не пострадал.