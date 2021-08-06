Инцидент произошел 6 августа в городе Феодосия. Крымчанин находился на балконе третьего этажа многоэтажки.

Читайте также В России глупым анекдотом ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма​

Пострадавших нет

Мужчина сделал несколько выстрелов в сторону людей, которые шли по улице. По информации оккупантов, никто из прохожих не пострадал. Впоследствии выяснилось, что 67-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, а оружие изъяли.

Другие случаи стрельбы в Украине