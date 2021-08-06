Инцидент произошел 6 августа в городе Феодосия. Крымчанин находился на балконе третьего этажа многоэтажки.
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Пострадавших нет
Мужчина сделал несколько выстрелов в сторону людей, которые шли по улице. По информации оккупантов, никто из прохожих не пострадал. Впоследствии выяснилось, что 67-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, а оружие изъяли.
Другие случаи стрельбы в Украине
- В Днепре 18-летний юноша устроил стрельбу с балкона съемной квартиры. Правоохранителям он объяснил, что делал это "ради любопытства".
- Под Мариуполем военный во время конфликта подстрелил молодую девушку. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.
- В начале августа в Киеве мужчина открыл огонь по прохожим. При этом, злоумышленник выкрикивал, что стреляет "по хохлах за Россию-матушку".
- Во Львовском парке ребята устроили стрельбу, потому что "отстреливались от собак". Их было трое: один 20-летний и двое 21-летних.