К патрульным позвонил мужчина и сказал, что из парка на улице Хоткевича слышны выстрелы. Это случилось ночью 30 июля.

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"Защищались от собак"

Полицейские быстро нашли злоумышленников. Их было трое: один 20-летний и двое 21-летних. Пистолет обнаружили у самого старшего из них. Он подтвердил, что стрелял из него несколько раз холостыми патронами. Мужчина сказал, что таким образом он защищался от собак.

Неподалеку обнаружили отстрелянные гильзы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Обратите внимание! 27 июля в Николаеве примерно 10 подростков устроили драку со стрельбой. В результате инцидента пострадал один из участников. Однако рана оказалась незначительная, поэтому медицинская помощь не понадобилась. Вероятно, стреляли из пневматического пистолета. Сейчас правоохранители расследуют инцидент.