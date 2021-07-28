Как пишет издание, сообщение о противоправных действиях поступило на "102" от местного жителя вечером вторника, 27 июля. По словам мужчины, в районе пересечения улиц Спасской и Соборной произошла массовая драка и слышны выстрелы.

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Подростки устроили драку и стрельбу

Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили около десятка подростков в возрасте 14 – 16 лет. Однако несовершеннолетние категорически отказались что-либо объяснять патрульным.

Один из детей получил незначительное ранение, но медицинская помощь ему не понадобилась.

Полицейским удалось выяснить, что конфликт между двумя группами подростков начался со словесной перепалки, которая переросла в массовую драку. В процессе один из несовершеннолетних достал пистолет и открыл стрельбу.

Кто именно стрелял и из какого оружия не установили. Вероятно, это стрельбу вели из пневматического пистолета.

Некоторые очевидцы рассказывают об одном выстреле, другие – о нескольких. Сейчас правоохранители расследуют этот инцидент.

Обратите внимание! 24 канал пытается выяснить детали инцидента у правоохранителей

В Николаеве дети устроили массовую драку со стрельбой / Фото Novosti-N

В центре Николаева подростки устроили массовую драку со стрельбой: смотрите видео