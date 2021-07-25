Известно об одном пострадавшем. Мужчину срочно госпитализировали. О происшествии сообщили в 21:27.

К теме На глазах у детей: под Киевом водитель приставил ствол к голове мужчины – видео

Подробнее об инциденте

Как сообщает "Киев оперативный", после стрельбы мужчина упал и больше не встает. Также ресурс опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, как мужчина лежит на асфальте, и возле него собирается толпа. Через некоторое время на место прибыла скорая. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Пока нет никакой информации о состоянии мужчины. Судя по обнародованным кадрам, можем лишь констатировать, что он был жив, когда его осматривали медики.

Полиция пока не предоставила никаких официальных комментариев.

Еще один резонанс С пистолетом и газовыми баллончиками: в Киеве на станции "Театральная" произошла стычка – видео

Драка со стрельбой возле метро "Дворец спорта": смотрите видео с места

Последние случаи стрельбы в Украине