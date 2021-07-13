Как сообщили в полиции, инцидент произошел после того, как 33-летний владелец Renault сделал злоумышленнику замечания касательно опасного вождения. Мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону "француза".
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Пострадавший ранений не получил, однако машина была повреждена. Он обратился к правоохранителям.
Что известно о стрельбе в Вишневом
Злоумышленник применил пневматический пистолет / Фото полиции Украины
- Как выяснили следователи, 30-летний уроженец Полтавской области совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по машине своего оппонента.
- После обстрела злоумышленник скрылся, однако его достаточно быстро задержали.
- Во время обыска в машине мужчины нашли оружие калибра 4,5 мм без какой-либо маркировки.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении хулиганства с применением специально приспособленного для нанесения телесных повреждений предмета.
Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Если служители Фемиды признают мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.