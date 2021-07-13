Як повідомили у поліції, інцидент стався після того, як 33-річний власник Renault зробив зловмиснику зауваження про небезпечне керування. Чоловік дістав пістолет та кілька разів вистрелив у бік "француза".

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Потерпілий поранень не отримав, однак машину було пошкоджено. Він звернувся до правоохоронців.

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Зловмисник застосував пневматичний револьвер / Фото поліції України

Як з'ясували слідчі, 30-річний уродженець Полтавської області здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета по автівці свого опонента.

Після обстрілу зловмисник втік, однак його досить швидко затримали.

Під час обшуку в машині чоловіка знайшли зброю калібру 4,5 мм без будь-якого маркування.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень предмета.

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Якщо служителі Феміди визнають чоловіка винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.