Як повідомили у поліції, інцидент стався після того, як 33-річний власник Renault зробив зловмиснику зауваження про небезпечне керування. Чоловік дістав пістолет та кілька разів вистрелив у бік "француза".
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Потерпілий поранень не отримав, однак машину було пошкоджено. Він звернувся до правоохоронців.
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Зловмисник застосував пневматичний револьвер / Фото поліції України
- Як з'ясували слідчі, 30-річний уродженець Полтавської області здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета по автівці свого опонента.
- Після обстрілу зловмисник втік, однак його досить швидко затримали.
- Під час обшуку в машині чоловіка знайшли зброю калібру 4,5 мм без будь-якого маркування.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень предмета.
Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Якщо служителі Феміди визнають чоловіка винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.