Об этом сообщили 23 июля. Досудебное расследование осуществляют следователи Стрыйского управления полиции Львовщины.

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Делал это сознательно

Во время допроса мужчина рассказал: первый раз застрелил человека, потому что хотел узнать как это, когда ты кого-то убиваешь. Второй раз он совершил убийство, чтобы побороть страх, который возник после первого.

Известно, что злоумышленник является жителем Сколе. В прокуратуре говорят, что на момент совершения преступлений мужчина не был пьян и не употреблял наркотиков. На учете в психоневрологическом диспансере не состоял.

Пока злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. На сколько именно, в прокуратуре не уточнили – вероятно, 90 дней.

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Убийство двух мужчин в Стрые: детали