Про це повідомили 23 липня. Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського управління поліції Львівщини.
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Робив це свідомо
Під час допиту чоловік розповів: першого разу застрелив людину, тому що хотів дізнатися як це, коли ти когось вбиваєш. Вдруге він скоїв вбивство, аби побороти страх, який виник після першого.
Відомо, що зловмисник є жителем Сколе. У прокуратурі кажуть, що на момент вчинення злочинів чоловік не був п'яним і не вживав наркотиків. На обліку в психоневрологічному диспансері не перебував.
Поки що зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою. На скільки саме, в прокуратурі не уточнили – імовірно, 60 днів.
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Вбивство двох чоловіків у Стрию: деталі
- 5 липня невідомий двічі вистрелив у 41-річного чоловіка у Стрию. А 17 липня в тому ж місті знайшли тіло 43-річного чоловіка – теж із двома вогнепальними пораненнями.
- Імовірного вбивцю затримали в маршрутці дорогою додому після другого інциденту.
- За словами чоловіка, мотиву до злочину не мав – "ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив". Жертвами обирав старших чоловіків.
- Якщо суд доведе провину, його можуть ув'язнити на 10 – 15 років або й довічно за статтями "умисне вбивство" та "повторне умисне вбивство".