Підозрюваний під час допиту відмовчуватися не став. Він сказав, що вбивав людей заради цікавості та нових відчуттів.
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Моторошна кримінальна історія зі Львівщини: двох людей вбито "заради цікавості"
Два вбивства за два тижні за схожим сценарієм
Два вбивства сталися у Стрию Львівської області, скоєні зловмисником за схожим сценарієм.
- 5 липня невідомий двічі вистрілив у 41-річного чоловіка просто в центрі міста, ба навіть неподалік поліцейського відділку.
- А 17 липня на Виговського біля церкви знайшли тіло 43-річного чоловіка – теж із двома вогнепальними пораненнями.
Упродовж двох тижнів у Стрию сталися два дивні вбивства / Фото НПУ
Підозрюваного виявили після другого вбивства
Правоохоронці негайно розгорнули спеціальну операцію на території регіону, щоб затримати підозрюваного у вбивстві по гарячих слідах.
- Ймовірним вбивцею вважали 23-річного раніше судимого мешканця сусіднього району.
- Щоб втекти з міста, він сів у рейсову маршрутку Луцьк – Ужгород і поїхав у напрямку Сколе.
Затримувати зловмисника довелося під час спецоперації
Поліцейські розуміли, що у хлопця може бути з собою зброя, а в автобусі – 7 пасажирів і водій, а тому організували все так:
- Автобус зупинили начебто для перевірки документів. Людей не виводили, щоб у зловмисника не виникло підозри й бажання почати стріляти.
- Одні поліцейські почали демонстративно перевіряти водійські документи, інші ж дочекалися слушної миті та ввірвалися в автобус.
- Хлопця вдалося швидко скрутити. Під час обшуку виявили, що у нього дійсно при собі був обріз мисливської рушниці та патрони.
Під час обшуку у затриманого знайшли обріз і патрони до нього / Фото НПУ
Затриманий розповів, що вбивав заради цікавості
Під час допиту затриманий розповів:
- Що людей вбивав просто заради цікавості та нових відчуттів.
- Що другий постріл у груди робив для того, щоб жертва точно не вижила і не могла упізнати нападника.
- Що жертв вибирав випадково – просто старших чоловіків.
Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив. Мотиву не було, вибирав чоловіків старших,
– таке говорив затриманий.
Йому, звісно, призначать психіатричну експертизу. Але правоохоронці переконані: немає ознак, що чоловік неосудний. Як і немає ознак розкаяння у його поведінці.
Затриманий, на думку поліції, не виявив ознак розкаяння та неосудності / Фото НПУ
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