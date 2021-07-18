Підозрюваний під час допиту відмовчуватися не став. Він сказав, що вбивав людей заради цікавості та нових відчуттів.

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Два вбивства за два тижні за схожим сценарієм

Два вбивства сталися у Стрию Львівської області, скоєні зловмисником за схожим сценарієм.

5 липня невідомий двічі вистрілив у 41-річного чоловіка просто в центрі міста, ба навіть неподалік поліцейського відділку.

А 17 липня на Виговського біля церкви знайшли тіло 43-річного чоловіка – теж із двома вогнепальними пораненнями.



Упродовж двох тижнів у Стрию сталися два дивні вбивства / Фото НПУ

Підозрюваного виявили після другого вбивства

Правоохоронці негайно розгорнули спеціальну операцію на території регіону, щоб затримати підозрюваного у вбивстві по гарячих слідах.

Ймовірним вбивцею вважали 23-річного раніше судимого мешканця сусіднього району.

Щоб втекти з міста, він сів у рейсову маршрутку Луцьк – Ужгород і поїхав у напрямку Сколе.

Затримувати зловмисника довелося під час спецоперації

Поліцейські розуміли, що у хлопця може бути з собою зброя, а в автобусі – 7 пасажирів і водій, а тому організували все так:

Автобус зупинили начебто для перевірки документів. Людей не виводили, щоб у зловмисника не виникло підозри й бажання почати стріляти.

Одні поліцейські почали демонстративно перевіряти водійські документи, інші ж дочекалися слушної миті та ввірвалися в автобус.

Хлопця вдалося швидко скрутити. Під час обшуку виявили, що у нього дійсно при собі був обріз мисливської рушниці та патрони.



Під час обшуку у затриманого знайшли обріз і патрони до нього / Фото НПУ

Затриманий розповів, що вбивав заради цікавості

Під час допиту затриманий розповів:

Що людей вбивав просто заради цікавості та нових відчуттів.

Що другий постріл у груди робив для того, щоб жертва точно не вижила і не могла упізнати нападника.

Що жертв вибирав випадково – просто старших чоловіків.

Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив. Мотиву не було, вибирав чоловіків старших,

– таке говорив затриманий.

Йому, звісно, призначать психіатричну експертизу. Але правоохоронці переконані: немає ознак, що чоловік неосудний. Як і немає ознак розкаяння у його поведінці.



Затриманий, на думку поліції, не виявив ознак розкаяння та неосудності / Фото НПУ

Зверніть увагу: у разі доведення судом провини затриманого його можуть ув'язнити на строк від 10 до 15 років або й довічно.

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