Подозреваемый во время допроса отмалчиваться не стал. Он сказал, что убивал людей ради любопытства и новых ощущений.

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Жуткая криминальная история со Львовщины: два человека убиты "ради любопытства"

Два убийства за две недели по схожему сценарию

Два убийства произошли в Стрые Львовской области, совершенные злоумышленником по схожему сценарию.

5 июля неизвестный дважды выстрелил в 41-летнего мужчину прямо в центре города, неподалеку полицейского участка.

А 17 июля на Выговского у церкви нашли тело 43-летнего мужчины – тоже с двумя огнестрельными ранениями.



В течение двух недель в Стрые произошли два странных убийства / Фото НПУ

Подозреваемого обнаружили после второго убийства

Правоохранители немедленно развернули специальную операцию на территории региона, чтобы задержать подозреваемого в убийстве по горячим следам.

Вероятным убийцей считали 23-летнего ранее судимого жителя соседнего района.

Чтобы бежать из города, он сел в рейсовую маршрутку Луцк – Ужгород и поехал в направлении Сколе.

Задерживать злоумышленника пришлось во время спецоперации

Полицейские понимали, что у парня может быть с собой оружие, а в автобусе – 7 пассажиров и водитель, а потому организовали все так:

Автобус остановили якобы для проверки документов. Людей не выводили, чтобы у злоумышленника не возникло подозрений и желания начать стрелять.

Одни полицейские начали демонстративно проверять водительские документы, другие же дождались удобного момента и ворвались в автобус.

Парня удалось быстро свернуть. Во время обыска обнаружили, что у него действительно при себе был обрез охотничьего ружья и патроны.



Во время обыска у задержанного нашли обрез и патроны к нему / Фото НПУ

Задержанный рассказал, что убивал ради любопытства

Во время допроса задержанный рассказал:

Что людей убивал просто ради любопытства и новых ощущений.

Что второй выстрел в грудь делал для того, чтобы жертва точно не выжила и не могла узнать нападающего.

Что жертв выбирал случайно – просто старших мужчин.

Приехал в Стрый, ходил гулять, дальше увидел мужчину и убил. Мотива не было, выбирал мужчин старше,

– такое говорил задержанный.

Ему, конечно, назначат психиатрическую экспертизу. Но правоохранители убеждены: нет признаков, что человек невменяем. Как и нет признаков раскаяния в его поведении.



Задержанный, по мнению полиции, не выявил признаков раскаяния и невменяемости / Фото НПУ

Обратите внимание: в случае доказательства судом вины задержанного его могут посадить на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненно.

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