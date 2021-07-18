Подозреваемый во время допроса отмалчиваться не стал. Он сказал, что убивал людей ради любопытства и новых ощущений.
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Жуткая криминальная история со Львовщины: два человека убиты "ради любопытства"
Два убийства за две недели по схожему сценарию
Два убийства произошли в Стрые Львовской области, совершенные злоумышленником по схожему сценарию.
- 5 июля неизвестный дважды выстрелил в 41-летнего мужчину прямо в центре города, неподалеку полицейского участка.
- А 17 июля на Выговского у церкви нашли тело 43-летнего мужчины – тоже с двумя огнестрельными ранениями.
В течение двух недель в Стрые произошли два странных убийства / Фото НПУ
Подозреваемого обнаружили после второго убийства
Правоохранители немедленно развернули специальную операцию на территории региона, чтобы задержать подозреваемого в убийстве по горячим следам.
- Вероятным убийцей считали 23-летнего ранее судимого жителя соседнего района.
- Чтобы бежать из города, он сел в рейсовую маршрутку Луцк – Ужгород и поехал в направлении Сколе.
Задерживать злоумышленника пришлось во время спецоперации
Полицейские понимали, что у парня может быть с собой оружие, а в автобусе – 7 пассажиров и водитель, а потому организовали все так:
- Автобус остановили якобы для проверки документов. Людей не выводили, чтобы у злоумышленника не возникло подозрений и желания начать стрелять.
- Одни полицейские начали демонстративно проверять водительские документы, другие же дождались удобного момента и ворвались в автобус.
- Парня удалось быстро свернуть. Во время обыска обнаружили, что у него действительно при себе был обрез охотничьего ружья и патроны.
Во время обыска у задержанного нашли обрез и патроны к нему / Фото НПУ
Задержанный рассказал, что убивал ради любопытства
Во время допроса задержанный рассказал:
- Что людей убивал просто ради любопытства и новых ощущений.
- Что второй выстрел в грудь делал для того, чтобы жертва точно не выжила и не могла узнать нападающего.
- Что жертв выбирал случайно – просто старших мужчин.
Приехал в Стрый, ходил гулять, дальше увидел мужчину и убил. Мотива не было, выбирал мужчин старше,
– такое говорил задержанный.
Ему, конечно, назначат психиатрическую экспертизу. Но правоохранители убеждены: нет признаков, что человек невменяем. Как и нет признаков раскаяния в его поведении.
Задержанный, по мнению полиции, не выявил признаков раскаяния и невменяемости / Фото НПУ
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