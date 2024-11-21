15:10, 21 ноября

По данным мониторинговых каналов, вероятно, причиной является пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Астраханской области. Скорее всего речь идет о "Рубеж", которая по меньшей мере в три раза превосходит в скорости "Искандер-М".

"Максимальное внимание", – отмечают там.