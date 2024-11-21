Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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По данным мониторинговых каналов, вероятно, причиной является пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Астраханской области. Скорее всего речь идет о "Рубеж", которая по меньшей мере в три раза превосходит в скорости "Искандер-М".
"Максимальное внимание", – отмечают там.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,
– говорится в сообщении.