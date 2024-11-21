15:10, 21 листопада

За даними моніторингових каналів, ймовірно, причиною є пуск міжконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області. Радше за все йдеться про "Рубеж", яка щонайменше у тричі переважає у швидкості "Іскандер-М".

"Максимальна увага", – наголошують там.