Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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За даними моніторингових каналів, ймовірно, причиною є пуск міжконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області. Радше за все йдеться про "Рубеж", яка щонайменше у тричі переважає у швидкості "Іскандер-М".
"Максимальна увага", – наголошують там.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,
– йдеться у повідомленні.