Дослідження провели у Nature Cities. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.
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Які показники у рейтингу отримав Львів
Nature Cities склав рейтинг найбільш зручних у світі міст для пішоходів. Враховувалося те, як швидко можна дістатися пішки до ключових місць, необхідних людині.
Враховувалися магазини, кафе, школи, музеї, театри, зелені насадження.
"Пішохідні" міста ще називають "15-хвилинними містами". Тобто все необхідне знаходиться у радіусі 15 хвилин ходу від дому.
Таким чином Львів у рейтингу зайняв 27 місце. До основних необхідних місць у місті Лева можна дійти пішки за 10,2 хвилини. 82,9% зручностей знаходяться у 15 хвилинах ходу.
Перше місце у рейтингу посів Мілан, де до зручностей можна дійти всього за 6,4 хвилини, а за 15 хвилин можна дістатися до 97,5% зручностей.
У десятці найкращих міст для пішоходів опинилися:
- Мілан (Італія);
- Копенгаген (Данія);
- Турин (Італія);
- Дублін (Ірландія);
- Леон (Іспанія);
- Мюнхен (Німеччина);
- Париж (Франція);
- Марсель (Франція);
- Генуя (Італія);
- Единбург (Велика Британія).