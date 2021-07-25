Відомо про одного потерпілого. Чоловіка терміново госпіталізували. Про подію повідомили о 21:27.

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Як повідомляє "Київ оперативний", після стрілянини чоловік упав і більше не встає. Також ресурс опублікував відповідне відео.

На кадрах видно, як чоловік лежить на асфальті, і біля нього збирається натовп. За деякий час на місце прибула швидка. Потерпілого терміново госпіталізували.

Наразі немає жодної інформації про стан чоловіка. Судячи з оприлюднених кадрів, можемо лише констатувати, що він був живим, коли його оглядали медики.

Поліція поки не надала жодних офіційних коментарів.

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