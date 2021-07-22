Інцидентом з демонстрацією зброї та погрозами її використання закінчився дріб'язковий конфлікт через неадекватне паркування. Потерпілим став чоловік, якому власник Skoda заблокував машину.

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Поліція розбирається

За словами самого постраждалого, на зауваження про те, що наступного разу треба паркувати автівку рівно, керманич "німця" відреагував агресивно.

Потерпілий наголосив, що він не підходив до агресора ближче витягнутої руки, оскільки не мав намірів розпалювати конфлікт.

Втім, зловмисник вийшов з машини, дістав пістолет та приставив його до голови опонента.

Трохи боюся за подальші дії цієї неадекватної людини, так як діставати предмет схожий на пістолет через зауваження про криву парковки це, як мінімум, дивно,

– зазначив постраждалий.

Крім того, в автівці потерпілого у момент інциденту перебували його дружина та дитина.

На місці події працювали поліцейські. Як саме вони кваліфікували злочин, наразі невідомо.

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