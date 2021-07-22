Инцидентом с демонстрацией оружия и угрозами его использования закончился пустяковый конфликт из-за неадекватной парковки. Потерпевшим стал мужчина, которому владелец Skoda заблокировал машину.

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Полиция разбирается

По словам самого пострадавшего, на замечание о том, что в следующий раз надо парковать машину ровно, рулевой "немца" отреагировал агрессивно.

Пострадавший подчеркнул, что он не подходил к агрессору ближе вытянутой руки, поскольку не имел намерений разжигать конфликт.

Впрочем, злоумышленник вышел из машины, достал пистолет и приставил его к голове оппонента.

Немного боюсь дальнейших действий этого неадекватного человека, так как доставать предмет, похожий на пистолет, из-за замечания о кривой парковке это, как минимум, странно,

– отметил пострадавший.

Кроме того, в машине потерпевшего в момент инцидента находились его жена и ребенок.

На месте происшествия работали полицейские. Как именно они квалифицировали преступление, пока неизвестно.

Смотрите видео конфликта с оружием в ЖК "София от Мартынова" на Софиевской Борщаговке: