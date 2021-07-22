Нападника швидко затримали, а жінок відправили у лікарню. Про інцидент повідомив сусід, який почув крики й побачив, як з квартири тікає невідомий.

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Деталі

Оперативний черговий негайно направив на місце події патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Ми встановили, що напередодні до жінок прийшов знайомий. Під час спілкування із мешканками квартири між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник взяв ніж та завдав удар молодшій жінці. Матір намагалась захистити доньку, а у відповідь нападник її поранив. Потерпілих, 1958 та 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні,

– повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушника затримали у квартирі співмешканки. Ним виявився місцевий мешканець, 1994 року народження, який раніше відбував покарання за розбійний напад.

Що загрожує чоловіку

Слідчим відділом районного управління поліції розпочато кримінальне провадження статтею "замах на умисне вбивство". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.