Про схожість жінки із суддею Деснянського районного суду Києва Світланою Колєгаєвою написали у соцмережах. Очевидці аварії опублікували відповідні фото і відео.
Передісторія Ледь не збила людей у Києві: на Оболоні поліцейські рятують п'яну водійку від самосуду – відео
"П'яна" ДТП із ймовірною суддею
Відзначимо, що очевидці на місці аварії ледь не влаштували самосуд. Жінку посадили у поліцейське авто, де вона почала плакати і закривати обличчя руками.
Натомість люди довкола обступили машину і кричали: "Вона відмажеться! У неї зв'язки Її не покарають"
Що відомо про Світлану Колєгаєву
Дані з сайту Деснянського районного суду
- У судовій системі понад 20 років: із 2000 року працювала помічницею судді судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України.
- До 2004 року була помічницею судді судової палати з кримінальних справ Верховного Суду України.
- У Деснянському суді працює понад 15 років – із грудня 2004 року.
У судовій системі Колєгаєва працює понад 20 років / Фото з телеграму "Київ оперативний"
Відзначимо, що у свіжій декларації Світлани Колєгаєвої немає жодного транспортного засобу.
ДТП на Оболоні із нетверезою водійкою: головне
- Інцидент стався на вулиці Прирічній ввечері, 21 липня.
- Жінка за кермом Audi не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя. Там іномарка знесла металевий стовп і влетіла у дерево. Дивом ніхто із пішоходів на тротуарі не постраждав.
- Місцеві мешканці ,які ледь не опинилися під колесами, виказували неабияке обурення неадекватним кермуванням жінки.
- Згодом біля місця аварії з'явилися не зовсім тверезі захисники водійки. Чоловіки почали казати, що нічого серйозного не трапилася, а жінка "нікого ж не вбила".
- Між жителями Оболоні та її друзями почалися сутички. На місце приїхали одразу 4 екіпажі патрульних та медики швидкої.