О схожести женщины с судьей Деснянского районного суда Киева Светланой Колегаевой написали в соцсетях. Очевидцы аварии опубликовали соответствующие фото и видео.

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Отметим, что очевидцы на месте аварии чуть не устроили самосуд. Женщину посадили в полицейское авто, где она начала плакать и закрывать лицо руками.

Между тем люди вокруг обступили машину и кричали: "Она отмажется! У нее связи ее не накажут".

Что известно о Светлане Колегаевой

Данные с сайта Деснянского районного суда

В судебной системе больше 20 лет: с 2000 года работала помощницей судьи судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Украины.

До 2004 года была помощницей судьи судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины.

В Деснянском суде работает больше 15 лет – с декабря 2004 года.



В судебной системе Колегаева работает больше 20 лет / Фото из телеграма "Киев Оперативный"

Отметим, что в свежей декларации Светланы Колегаевой нет ни одного транспортного средства.

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