За даними спільноти "Київ оперативний", інцидент стався на вулиці Прирічній ввечері, 21 липня, коли на вулиці було чимало пішоходів. Жінка за кермом Audi не впорался з керуванням та виїхала за межі дороги.

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Швидкість кросовера була настільки великою, що машина не зупинилася навіть після того, як вщент знесла металевий стовп.

Захисники водійки б'ються з обуреними свідками



Металевий стовп жодним чином не завадив Audi проїхати далі / Фото dtp.kiev.ua

Кияни стверджують, що як тільки жінка попала у ДТП, на місце події прибігли місцеві мешканці. Вони виказували неабияке обурення неадекватним кермуванням жінки.

Згодом біля місця аварії з'явилися не зовсім тверезі захисники водійки. Чоловіки почали казати, що нічого серйозного не трапилася, а жінка "нікого ж не вбила".

Між жителями Оболоні та її друзями почалися сутички. Розборонити конфліктуючих намагаються поліцейські.



Поліцейські намагаються не допустити масової бійки на Оболоні / Фото dtp.kiev.ua

Наразі на місці перебувають одразу 4 екіпажи патрульних та медики швидкої. Люди, які стали свідками аварії, не відпускають водійку на проходження медичного освідування та вимагають, щоб вона подула у драгер при них.

Дивіться відео з місця ДТП з нетверезою водійкою на Оболоні у Києві: