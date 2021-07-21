Медики встановили, що 24-річний винуватець ДТП був за кермом п'яним. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини аварії.

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Водій Opel влетів у автівку, в якій їхала ціла сім'я

На трасі Київ – Чоп поблизу села Дубина Стрийського району 20 липня трапилась смертельна аварія.

24-річний водій Opel Vectra вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автівкою Mazda 6.

В ній їхала з відпочинку у Карпатах сім'я з двома дітьми.

За свідченнями очевидців, винуватцем ДТП був саме водій Opel.

Внаслідок аварії двоє людей померли: пасажирка Mazda загинула на місці, а її 10-річний син – у лікарні.

Її чоловіка та доньку, а також водія Opel Vectra терміново госпіталізували.

Зауважте! Місцеві медики встановили, що на момент аварії 24-річний водій Opel Vectra перебував у стані сп'яніння. Однак станом на 21 липня офіційних результатів судово-медичної експертизи щодо його стану в поліції не надали.

У якому стані перебувають постраждалі

Найважчий стан у 34-річного батька дітей, який був за кермом Mazda 6. Завідувачка реанімаційного відділення Стрийської ЦРЛ Ірина Сташкевич розповіла, що він досі перебуває у комі. Медики діагностували у чоловіка важкий забій головного мозку. На жаль, лікарі не можуть дати жодних прогнозів щодо нього. Наразі постраждалий перебуває у Стрийській лікарні під наглядом нейрохірурга. Однак медики розглядають можливість транспортувати його до Львова.

Його 7-річну доньку перевезли реанімобілем зі Сколівської лікарні до Львова. Заступник головного лікаря міської дитячої лікарні Львова Федір Осим повідомив, що дитина наразі перебуває у реанімації. У маленької пацієнтки діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, тупу травму грудної клітки, множинні забійні садна голови й тулуба та навколоорбітальну гематому. Однак, на щастя, дівчинка перебуває у свідомості й загрози її життю немає.

Також у медзакладі лікують водія Opel, який, за версією поліції, спричинив смертельну аварію. Директорка Сколівської ЦРЛ Оксана Яремко повідомила, що він перебуває у свідомості. Лікарі оцінюють стан чоловіка як стабільний. У нього діагностували політравму – забій грудної клітки та ребер. Також у пацієнта є підозра на перелом стегна.

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