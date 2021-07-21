Усіх постраждалих госпіталізували. Винуватцю ДТП може загрожувати обмеження волі.

До теми Загинули жінка та маленький хлопчик: на трасі Київ – Чоп трапилась моторошна ДТП – фото

На зустрічці зіткнулись Fiat та "Лада"

Приблизно о 17:30 на трасі Київ – Чоп у селі Нагірне трапилась моторошна ДТП.

Водій автівки "Лада Калина", 41-річний житель Харківщини, рухаючись у напрямку Чопа, виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіштовхнувся з Fiat Scudo, яким керував 62-річний житель Борислава.

Внаслідок ДТП водій "Лади" та 2 його неповнолітніх пасажирів, 16-річний хлопець та 11-річна дівчинка, отримали травми.

Медики відвезли їх до лікарні.



Аварія трапилась на зустрічці / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Внаслідок ДТП постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини