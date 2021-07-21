Всех пострадавших госпитализировали. Виновнику ДТП может грозить ограничение свободы.

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На встречке столкнулись Fiat и "Лада"

Примерно в 17:30 на трассе Киев – Чоп в селе Нагорное произошло жуткое ДТП.

Водитель автомобиля "Лада Калина", 41-летний житель Харьковщины, двигаясь в направлении Чопа, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с Fiat Scudo, которым управлял 62-летний житель Борислава.

В результате ДТП водитель "Лады" и 2 его несовершеннолетних пассажира, 16-летний парень и 11-летняя девочка, получили травмы.

Медики отвезли их в больницу.



Авария произошла на встречке / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



В результате ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины