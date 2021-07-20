На месте аварии сейчас работают правоохранители. Они пытаются установить причины и обстоятельства ДТП.

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На встречке Opel врезался в Mazda

  • Примерно в 13:00 вблизи села Дубина Стрыйского района произошло жуткое ДТП.
  • На трассе Киев – Чоп столкнулись Opel Vectra и Mazda 3.
  • Правоохранители установили, что водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречку.
  • Там он столкнулся с Mazda 3.
  • В результате ДТП погибла женщина, которая ехала в Mazda. Еще четыре человека травмировались.
  • Сейчас на этом участке трассы затруднено движение транспорта.
  • По информации ZAXID.NET, там образовалась пробка на несколько километров. Патрульные регулируют движение.

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
На трассе Киев – Чоп столкнулись Opel и Mazda / Фото ZAXID.NET

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
Авария произошла на встречной полосе / Фото ZAXID.NET

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
В результате ДТП погибла женщина / Фото ZAXID.NET

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины