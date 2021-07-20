На месте аварии сейчас работают правоохранители. Они пытаются установить причины и обстоятельства ДТП.
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На встречке Opel врезался в Mazda
- Примерно в 13:00 вблизи села Дубина Стрыйского района произошло жуткое ДТП.
- На трассе Киев – Чоп столкнулись Opel Vectra и Mazda 3.
- Правоохранители установили, что водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречку.
- Там он столкнулся с Mazda 3.
- В результате ДТП погибла женщина, которая ехала в Mazda. Еще четыре человека травмировались.
- Сейчас на этом участке трассы затруднено движение транспорта.
- По информации ZAXID.NET, там образовалась пробка на несколько километров. Патрульные регулируют движение.
На трассе Киев – Чоп столкнулись Opel и Mazda / Фото ZAXID.NET
Авария произошла на встречной полосе / Фото ZAXID.NET
В результате ДТП погибла женщина / Фото ZAXID.NET
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины