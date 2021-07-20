Авария произошла 19 июля около 17 часов на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и медики.
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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения, во время совершения поворота на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter,
– сообщили в полиции.
Пострадали 13 человек
В момент столкновения в салоне маршрутки находились 10 человек, а в автомобиле – двое.
- В результате ДТП водитель общественного транспорта и пассажиры автобуса и автомобиля – получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Всего за медицинской помощью обратились 13 человек, из них двое несовершеннолетних детей.
В Запорожье маршрутка столкнулась с легковушкой / Фото Нацполиции