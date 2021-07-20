На місці аварії наразі працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити причини та обставини ДТП.

До теми Під Львовом сталась потрійна ДТП: загинула 2-річна дитина – фото

На зустрічці Opel врізався у Mazda

  • Приблизно о 13:00 поблизу села Дубина Стрийського району трапилась моторошна ДТП.
  • На трасі Київ – Чоп зіткнулися Opel Vectra та Mazda 3.
  • Правоохоронці встановили, що водій Opel не впорався з керуванням та виїхав на зустрічку.
  • Там він зіштовхнувся з Mazda 3.
  • Унаслідок ДТП загинула жінка, яка їхала в Mazda. Ще четверо людей травмувались.
  • Наразі на цій ділянці траси ускладнено рух транспорту.
  • За інформацією ZAXID.NET, там утворився затор на кілька кілометрів. Патрульні регулюють рух.

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
На трасі Київ – Чоп зіткнулись Opel та Mazda / Фото ZAXID.NET

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
Аварія трапилась на зустрічній смузі / Фото ZAXID.NET

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
Внаслідок ДТП загинула жінка / Фото ZAXID.NET

Одна людина загинула, 4 – травмувались: на Львівщині трапилась моторошна у лобова ДТП – фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини