На місці аварії наразі працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити причини та обставини ДТП.
До теми Під Львовом сталась потрійна ДТП: загинула 2-річна дитина – фото
На зустрічці Opel врізався у Mazda
- Приблизно о 13:00 поблизу села Дубина Стрийського району трапилась моторошна ДТП.
- На трасі Київ – Чоп зіткнулися Opel Vectra та Mazda 3.
- Правоохоронці встановили, що водій Opel не впорався з керуванням та виїхав на зустрічку.
- Там він зіштовхнувся з Mazda 3.
- Унаслідок ДТП загинула жінка, яка їхала в Mazda. Ще четверо людей травмувались.
- Наразі на цій ділянці траси ускладнено рух транспорту.
- За інформацією ZAXID.NET, там утворився затор на кілька кілометрів. Патрульні регулюють рух.
На трасі Київ – Чоп зіткнулись Opel та Mazda / Фото ZAXID.NET
Аварія трапилась на зустрічній смузі / Фото ZAXID.NET
Внаслідок ДТП загинула жінка / Фото ZAXID.NET
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини