Аварія сталась неподалік села Солонка. Зокрема на трасі Київ – Чоп.

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Львів'янин пішов на обгін

Водій Audi, 37-річний львів'янин обганяв авто у недозволеному місці. Тоді він зіткнувся з автопоїздом ДАФ. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де натрапила на легковик Daewoo Nubira.

До слова, очевидці повідомляють про значні затори на дорозі, де сталася ДТП.

Постраждали діти

Унаслідок зіткнення 2-річна пасажирка Daewoo загинула на місці. Ще двоє хлопчиків віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж авто, постраждали. Зазнали травм і двоє дорослих. Їх забрали до лікарні.

Водія Audi затримали. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вирішують питання про відкриття кримінальної справи.

ДТП під Львовом / Фото поліції:

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