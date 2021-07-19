Водій загинув на місці ДТП до приїзду медиків. На жаль, його не вдалось врятувати.

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Мікроавтобус перекинувся у кювет

Аварія трапилась приблизно о 5:00 на трасі Перемишляни – Дунаїв між селами Виписки та Чемеринці.

Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний львів'янин за кермом автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням.

Він з'їхав у кювет, внаслідок чого його автівка перекинулась.

Чоловік отримав важкі травми. Він загинув не місці події.

В салоні також перебувала 26-річна жителька Перемишлян.

На щастя, жінка вижила. Однак пасажирка отримала травми, тож її відвезли до лікарні.



Водій не впорався з керуванням / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вони проводять розслідування. Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини