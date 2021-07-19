Водитель погиб на месте ДТП до приезда медиков. К сожалению, его не удалось спасти.

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Микроавтобус перевернулся в кювет

Авария произошла примерно в 5:00 на трассе Перемышляны – Дунаев между селами Выписки и Чемеринцы.

Правоохранители предварительно установили, что 37-летний львовянин за рулем автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением.

Он съехал в кювет, в результате чего его машина перевернулась.

Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.

В салоне также находилась 26-летняя жительница Перемышлян.

К счастью, женщина выжила. Однако пассажирка получила травмы, поэтому ее отвезли в больницу.



Водитель не справился с управлением / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят расследование. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовской области