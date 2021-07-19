Водитель погиб на месте ДТП до приезда медиков. К сожалению, его не удалось спасти.

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Микроавтобус перевернулся в кювет

  • Авария произошла примерно в 5:00 на трассе Перемышляны – Дунаев между селами Выписки и Чемеринцы.
  • Правоохранители предварительно установили, что 37-летний львовянин за рулем автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением.
  • Он съехал в кювет, в результате чего его машина перевернулась.
  • Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте происшествия.
  • В салоне также находилась 26-летняя жительница Перемышлян.
  • К счастью, женщина выжила. Однако пассажирка получила травмы, поэтому ее отвезли в больницу.

Вилетів у кювет та перекинувся: на Львівщині трагічно загинув водій мікроавтобуса – фото
Водитель не справился с управлением / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят расследование. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Вилетів у кювет та перекинувся: на Львівщині трагічно загинув водій мікроавтобуса – фото
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовской области