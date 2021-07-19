Попередньо відомо, що в ДТП постраждала лише одна людина. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.
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У Львові трапилась ДТП за участю 6 автівок
- У Патрульній поліції розповіли, що 19 липня на перехресті вулиць Стрийська – Наукова зіткнулися 6 автомобілів.
- На фото, які опублікували правоохоронці, видно, що аварія трапилась за участю автівок Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA та обласної маршрутки №287.
- За попередньою інформацією, у результаті ДТП постраждала лише одна людина.
- Наразі рух цією ділянкою дороги ускладнений, тож правоохоронці закликають водіїв зважати на це, вирушаючи у поїздку.
- На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.
Дивіться фото з місця аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини