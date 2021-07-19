Попередньо відомо, що в ДТП постраждала лише одна людина. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.

До теми На швидкості влетів у стовп: у нищівній ДТП на Львівщині постраждали 2 людини – фото

У Львові трапилась ДТП за участю 6 автівок

  • У Патрульній поліції розповіли, що 19 липня на перехресті вулиць Стрийська – Наукова зіткнулися 6 автомобілів.
  • На фото, які опублікували правоохоронці, видно, що аварія трапилась за участю автівок Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA та обласної маршрутки №287.
  • За попередньою інформацією, у результаті ДТП постраждала лише одна людина.
  • Наразі рух цією ділянкою дороги ускладнений, тож правоохоронці закликають водіїв зважати на це, вирушаючи у поїздку.
  • На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські намагаються встановити усі обставини події.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини