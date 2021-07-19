Предварительно известно, что в ДТП пострадал лишь один человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.

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Во Львове произошло ДТП с участием 6 автомобилей

В Патрульной полиции рассказали, что 19 июля на перекрестке улиц Стрыйская – Научная столкнулись 6 автомобилей.

На фото, которые опубликовали правоохранители, видно, что авария произошла с участием автомобилей Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA и областной маршрутки № 287.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал лишь один человек.

Сейчас движение по этому участку дороги затруднено, поэтому правоохранители призывают водителей учитывать это, отправляясь в поездку.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Смотрите фото с места аварии / Фото Патрульной полиции Львовщины

Заметьте! На Львовщине, на дороге Перемышляны – Дунаев, 19 июля произошла смертельная ДТП – водитель Opel Vivaro вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии он умер, а 26-летняя пассажирка автомобиля попала в больницу.