Предварительно известно, что в ДТП пострадал лишь один человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.
К теме На скорости влетел в столб: в сокрушительном ДТП на Львовщине пострадали 2 человека – фото
Во Львове произошло ДТП с участием 6 автомобилей
- В Патрульной полиции рассказали, что 19 июля на перекрестке улиц Стрыйская – Научная столкнулись 6 автомобилей.
- На фото, которые опубликовали правоохранители, видно, что авария произошла с участием автомобилей Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA и областной маршрутки № 287.
- По предварительной информации, в результате ДТП пострадал лишь один человек.
- Сейчас движение по этому участку дороги затруднено, поэтому правоохранители призывают водителей учитывать это, отправляясь в поездку.
- На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Смотрите фото с места аварии / Фото Патрульной полиции Львовщины