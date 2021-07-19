К ликвидации последствий ДТП привлекли спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Водитель легковушки влетел в столб

  • В 1:49 спасателям поступило сообщение о ДТП, которое случилось в селе Садковичи Самборского района.
  • 44-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением. Он на скорости влетел в электроопору.
  • Спасатели с помощью гидравлического домкрата деблокировали водителя из автомобиля.
  • В результате ДТП мужчина травмировался. Также пострадал 38-летний пассажир автомобиля.
  • Их с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в Самборскую центральную районную больницу.

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Водитель Daewoo влетел в столб / Фото ГСЧС Львовской области