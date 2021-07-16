Оказалось, что женщина работала на Львовской железной дороге. Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранителями.

К теме На Львовщине грузовой поезд протаранил легковушку: погибла женщина-водитель – фото

Авто водительницы протаранил поезд

На железнодорожном переезде возле Равы-Русской в ​​7:30 произошло ДТП.

Грузовой поезд протаранил автомобиль Daewoo Nexia на перегоне Добросин – Рава-Русская возле села Панчишин.

В результате аварии погибла 37-летняя местная жительница. Погибшая ехала в машине сама.

Переезжая железнодорожный переезд, женщина не выполнила требования соответствующих дорожных знаков и проигнорировала предупредительные сигналы.

Именно вследствие этого произошло столкновение с поездом.

Заметьте На Львовщине электричка насмерть сбила мужчину

Погибшая работала на Львовской железной дороге

В пресс-службе Львовской железной дороги рассказали, что водительница была их сотрудницей. Она работала дежурной стрелкового поста. На вопрос, знают ли работники, как вести себя на железной дороге, в пресс-службе ответили, что женщина пересекала переезд как водитель.

Женщина ехала через переезд как водитель машины, а не как работница железной дороги. Не объединяйте необъединимое,

– заявили в Львовской железной дороге.

Также, по словам пресс-секретаря Андрея Везденка, работники Львовской железной дороги ежедневно проходят инструктаж по охране труда.