Виявилось, що жінка працювала на Львівській залізниці. Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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Авто водійки протаранив потяг

На залізничному переїзді біля Рави-Руської о 7:30 трапилась ДТП.

Вантажний потяг протаранив автомобіль Daewoo Nexia на перегоні Добросин – Рава-Руська біля села Панчишини.

Внаслідок аварії загинула 37-річна місцева жителька. Загибла їхала в автівці сама.

Переїжджаючи залізничний переїзд, жінка не виконала вимоги відповідних дорожніх знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали.

Саме внаслідок цього трапилось зіткнення з потягом.

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Загибла працювала у Львівській залізниці

У пресслужбі Львівської залізниці розповіли, що водійка була їхньою працівницею. Вона працювала черговою стрілкового поста. На запитання, чи знають працівники, як поводитися на залізниці, у пресслужбі відповіли, що жінка перетинала переїзд як водійка.

Жінка їхала через переїзд як водійка машини, а не як працівниця залізниці. Не поєднуйте непоєднуване,

– заявили у Львівській залізниці.

Також, за словами, прессекретаря Андрія Везденка, працівники Львівської залізниці щодня проходять інструктаж з охорони праці.