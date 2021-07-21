За даними спільноти "Київ оперативний", інцидент стався ввечері 21 липня на пероні станції метро "Театральна". Конфлікт між групами молодих людей переріс у досить масштабні сутички.

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Деякі з учасників бійки застосовували газові балончики. У одного з чоловіків побачили пістолет.

Що відомо про сутички на станції метро "Театральна"

Як зазначили у телеграмі "Катарсіс", який пов'язують з представниками правого руху, інцидент пов'язаний із судом над білоруським анархістом Олексієм Болєнковим.

Чоловіку інкримінують підпал телекомунікаційної вишки у Києві. Через це СБУ вимагає видворення зловмисника до Білорусі.

Підтримують іноземця його українські прихильники. Нібито коли вони їхали на чергове засідання суду, із ними й зустрілися українські патріоти.

У поліції Києва в коментарі 24 каналу зазначили, що наразі лише намагаються з'ясувати всі обставини інциденту. Інформації щодо постраждалих та поранених внаслідок бійки немає.

Втім, пасажирам метрополітену дісталося від газу дратівливої дії, яким користувалися прихильники білоруса.

Дивіться відео сутичок у метро Києва: