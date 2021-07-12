Дитина перебуває у реанімації

У лікарню в обід 12 липня дитину доставив 43-річний киянин. Попередньо, він є знайомим батька хлопчика.

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Пораненого відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Там медики надають йому всю необхідну допомогу,

– розповіли у поліції.

Крім того, у лікарню негайно виїхали правоохоронці. Наразі вони встановлюють всі обставини події, а також причетних до травмування дитини. Поліцейські також шукають очевидців стрілянини.

Стріляти у хлопчика міг військовий

За даними "Сегодня", на місці трагедії перебували 2 дорослих та 2 дітей. Стрілянину нібито відкрив військовий з Києва. Тому справою буцімто займатиметься військова прокуратура.

Крім того, чоловік, який привіз дитину у лікарню, перебував у стані афекту.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне важке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає ув'язнення строком від 5 до 8 років.

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