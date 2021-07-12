Деталі трагедії у Маріуполі
Тіло юнака виявили на відстані 2 метрів від берега. На поверхню його витягли водолази.
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Водолази рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради вилучило тіло загиблого хлопця, 2005 року народження. Його передали поліцейським,
– розповіли рятувальники.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
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